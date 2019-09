Opmerkelijk Amerikaanse agent ontslagen na arrestatie van twee zesjarigen 33 x gedeeld Een politieagent in het Amerikaanse Orlando is maandag ontslagen nadat hij twee kinderen van zes jaar had gearresteerd voor misdragingen op hun school. Een meisje dat een medewerker van de school had geschopt zou door de agent handboeien zijn omgedaan. Wat het andere kind had gedaan, is niet bekendgemaakt.