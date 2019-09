Het 'appeltjesgroene' huis in Den Helder moet worden overgeschilderd omdat de kleur te fel is, zo heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald. De bewoonster, die haar huis in 2017 had geschilderd, heeft hiermee een kort geding tussen haar en de gemeente verloren.

Over het felkleurige huis in de Noord-Hollandse plaats ontstond de afgelopen tijd veel commotie.

De 82-jarige bewoonster van het pand aan de Pluto besloot een aantal jaar geleden om haar huis een nieuw, knalgroen uiterlijk te geven. Ze had eerder al voor andere felle kleuren gekozen.

De omwonenden waren minder enthousiast. Ze gingen met de vrouw in gesprek met het verzoek het huis in een meer neutrale kleur over te schilderen. Ook tussenkomst van de gemeente mocht niet baten.

"Dat de gemeente haar in 2008 wel toestond om haar huis groen te schilderen, maakt dit niet anders. Toen ging het namelijk om een andere, minder felle tint groen", aldus de rechtbank.

In een eerder stadium gaf de vrouw aan mogelijk in beroep te gaan in het geval van een negatieve uitspraak. Of ze de daad bij het woord gaat voegen, is nog niet bekend.

Ineke van Amersfoort bij haar groene woning. (Foto: Pro Shots)