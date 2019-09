Opmerkelijk Oostenrijks echtpaar ontvangt duizenden xtc-pillen in plaats van kleding 191 x gedeeld Een Oostenrijks echtpaar heeft per abuis 25.000 xtc-pillen ontvangen terwijl het paar kleding had besteld bij een webshop. Het stel ontdekte de fout toen bij het in ontvangst nemen van het pakket opviel dat de doos wel erg zwaar was, meldt de Oostenrijkse politie maandag.