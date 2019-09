Een Oostenrijks echtpaar heeft per abuis 25.000 xtc-pillen ontvangen terwijl het paar kleding had besteld bij een webshop. Het stel ontdekte de fout toen bij het in ontvangst nemen van het pakket opviel dat de doos wel erg zwaar was, meldt de Oostenrijkse politie maandag.

In eerste instantie dacht de vrouw, die haar bestelling bij een Nederlandse webshop had geplaatst, dat het om decoratiesteentjes ging. Haar man vertrouwde het echter niet en heeft het pakket terug naar het postkantoor gebracht.

De waarde wordt door de Oostenrijkse politie geschat op ongeveer 500.000 euro. Uit onderzoek blijkt dat de xtc-pillen eigenlijk naar Schotland verstuurd hadden moeten worden. Het is onduidelijk hoe het pakket in Oostenrijk terecht is gekomen.

Omdat het pakket ook verwijzingen naar de beoogde Schotse ontvanger bevatte, heeft de Schotse politie de zaak overgenomen. Zij hebben iemand kunnen arresteren.