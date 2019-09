Opmerkelijk Jongen (8) rijdt 's nachts met 140 kilometer per uur over Duitse snelweg 6 x gedeeld De Duitse politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag moeten uitrukken, omdat een achtjarige jongen met de auto met automaat van zijn moeder was gaan joyriden. De jongen verklaarde zelf "dat hij graag een stukje wilde rijden", maar had de wagen toch maar aan de kant gezet toen hij zich niet goed voelde bij een snelheid van 140 kilometer per uur.