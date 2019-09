Een vrouw uit Veendam heeft maandag zeker 20 kilometer rondgereden met een mobiele telefoon op het dak van haar auto. Zij had geen idee van wie het toestel was, totdat de rechtmatige eigenaar zich meldde. De twee wisten elkaar uiteindelijk te vinden via RTV Noord.

De vrouw had de Groningse omroep maandag gevraagd haar te helpen de eigenaar van de telefoon te vinden. Het mobieltje was volgens haar "uit de lucht komen vallen" en op haar auto beland.

In werkelijkheid had een Friese vrachtwagenchauffeur in Roderesch, een dorp in het noordwesten van Drenthe, zijn toestel op het autodak van de vrouw gelegd toen hij haar de weg aan het wijzen was. De vrouw is vervolgens nietsvermoedend naar haar bestemming gaan rijden.

De Veendamse kreeg de telefoon pas in de gaten toen het ding op de motorkap van haar wagen schoof op het moment dat zij stopte voor een verkeerslicht in Peize, een dorp verderop.

Man vooral blij om dierbare eksterfoto's

Dinsdag belde de chauffeur naar RTV Noord met het verhaal dat hij zijn telefoon was kwijtgeraakt. Vervolgens knoopte de redactieleden de losse eindjes aan elkaar en konden vinder en eigenaar worden herenigd.

De Fries stond dinsdagavond met een bos bloemen voor de deur van de Veendamse vrouw. "Ik heb iemand nog nooit zo gelukkig gezien", vertelt de vrouw aan RTV Noord over het moment dat de man zijn telefoon weer terugzag.

De man was het meest blij dat hij zijn vogelfoto's terug had. Op zijn telefoon stonden namelijk afbeeldingen van een jonge uit het nest gevallen ekster die de man zelf had grootgebracht. "De foto's waren een dierbare herinnering", aldus de vrouw, die de reis van de telefoon op het autodak nog steeds niet kan geloven.