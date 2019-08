Opmerkelijk Auto brandt uit nadat Duitse vrouw benzine uit dieselauto stofzuigt 4 x gedeeld Bij een tankstation in de Duitse plaats Eschborn is vrijdagavond een auto volledig uitgebrand, meldt de Duitse politie. De eigenaar had per ongeluk benzine in haar dieselwagen getankt. Toen ze vervolgens probeerde met een stofzuiger en tuinslang de verkeerde brandstof uit de auto te pompen, vloog het voertuig in de fik.