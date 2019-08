Een zeer bijzondere Aston Martin DB5 in zeer goede staat, die is gebruikt voor de promotie van de James Bond-film Thunderball, heeft op een veiling 6,4 miljoen dollar (bijna 5,8 miljoen euro) opgeleverd. Dat is een record voor een James Bond-auto.

Het model is een van de drie overgebleven Aston Martin DB5's die door het productiebedrijf van de James Bond-films werden besteld en voorzien zijn van alle gadgets die het personage Q heeft geïnstalleerd.

De auto uit 1965 is niet te zien in de film, maar wel voorzien van echt werkende snufjes die '007' nodig kon hebben, zoals roterende kentekenplaten, compartimenten waaruit spijkers of olie op de weg geworpen kunnen worden en bandensnijders in de velgen.

Niet werkend zijn het uitschuifbare kogelwerende scherm, de schietstoel en de verborgen geweren die uit de koplampen tevoorschijn kunnen komen, hoewel die wel met perslucht kunnen worden afgevuurd.

De wagen heeft 23 jaar als pronkstuk van het Smokey Mountain Car Museum in de Amerikaanse staat Tennessee gefungeerd en is daarna zorgvuldig gerestaureerd. De nieuwe eigenaar, die de bolide kocht tijdens een veiling in Californië, wil anoniem blijven.

