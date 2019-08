Opmerkelijk Dochter bekogelt agenten met eten tijdens arrestatie moeder in Oldenzaal 101 x gedeeld De politie is bij het aanhouden van een 35-jarige vrouw in de McDrive in het Twentse Oldenzaal door haar minderjarige dochter bekogeld met etenswaren en een milkshake. De moeder in kwestie zat dronken achter het stuur en verzette zich ook bij de arrestatie.