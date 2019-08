De politie is bij het aanhouden van een 35-jarige vrouw in de McDrive in het Twentse Oldenzaal door haar minderjarige dochter bekogeld met etenswaren en een milkshake. De moeder in kwestie zat dronken achter het stuur en verzette zich ook bij de arrestatie.

De agenten spraken de bestuurster in eerste instantie aan, omdat de eigenaar van de auto waarin ze reed volgens het politiesysteem twee jaar geleden overleden was.

"De bestuurster werd hierop aangesproken en gaf aan dat de auto van een vriend was. Tijdens dit gesprek kregen wij het vermoeden dat zij onder invloed was van alcohol", aldus de politie.

De vrouw saboteerde de alcoholtest meerdere malen. Nadat ze alsnog had geblazen, kwam aan het licht dat ze te veel had gedronken. De bestuurster had een alcoholpromillage van 1,5, terwijl bij ervaren bestuurders maximaal 0,5 promille is toegestaan.

'Bestelde etenswaren vlogen door de McDrive'

Omdat de vrouw zich bleef verzetten, moest de politie naar eigen zeggen gepast geweld gebruiken om haar aan te houden.

"Haar minderjarige dochter was het er ook niet mee eens en gooide een milkshake tegen een van de agenten aan. Ook de andere bestelde etenswaren vlogen door de McDrive."

De vrouw is opgeroepen voor een zitting bij de officier van justitie. Haar minderjarige dochter krijgt een proces-verbaal voor baldadigheid "en wordt naar Halt verwezen".