Een man uit de Amerikaanse staat Oregon die per ongeluk 23.000 dollar (ruim 20.000 euro) cash in een recyclebak had gegooid, heeft zijn geld dankzij oplettende vuilniswerkers weer terug.

De sorteerders in de recyclefabriek van Humboldt County in Californië keken volgens Amerikaanse media vreemd op toen ze een schoenendoos vol bankbiljetten zagen langskomen op de lopende band.

Kort na de vondst werden ze ingelicht over een telefoontje van een man die al zijn spaargeld per ongeluk in een recyclebak had gegooid. De bak was al geleegd voordat de spaarder besefte dat hij een fout had gemaakt.

Door de scherpe ogen van de vuilnissorteerders werd de schoenendoos met het geld op tijd uit de hoop gehaald. Anders was die op de stortplaats terechtgekomen.

De directeur van het vuilnisbedrijf belde de man om te vertellen dat de doos gevonden was. De man reageerde opgelucht en blij. De vijf uur durende autorit van Oregon naar Californië nam hij voor lief.