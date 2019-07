Opmerkelijk Paar hardloopschoenen levert bij veiling recordbedrag van 392.000 euro op 29 x gedeeld Een paar hardloopschoenen heeft woensdag op een veiling in New York een recordbedrag opgeleverd. Een nog onbekende koper had bij veilinghuis Sotheby's ruim 392.000 euro over voor de schoenen uit 1972. De 'Moon Shoe' is ontworpen door Bill Bowerman, de medeoprichter van Nike.