Een Albanees die woont in het Franse Metz, heeft zijn advocaat naar de Europese Commissie gestuurd omdat hij claimt dat er zonder toestemming foto's van zijn geamputeerde been op pakjes sigaretten te zien zijn.

Dat schrijft de BBC donderdagmiddag. De foto waarop een man met één been te zien is, staat op pakjes sigaretten met de waarschuwende boodschap "Roken verstopt je slagaders". De man beweert echter dat het zijn foto is en dat de amputatie van zijn been het gevolg was van een aanslag in Albanië, het land waar de man vandaan komt.

De zoon van de man ontdekte de foto toen hij vorig jaar in Luxemburg een pakje shagtabak kocht. De vader zegt nooit toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van de foto. Hij stelt dat de foto in een lokaal ziekenhuis is genomen om te kijken of hij een prothese zou kunnen krijgen.

"Ongelooflijk dat iemand zichzelf op een pakje sigaretten terugvindt zonder toestemming te hebben gegeven", zegt de advocaat van de Albanees.

De raadsman heeft de Europese Commissie benaderd, omdat zij verantwoordelijk is voor de distributie van dit soort foto's op pakjes sigaretten in de Europese Unie. Ook zou hij contact hebben opgenomen met het ziekenhuis om erachter te komen hoe het kan dat de foto gebruikt kon worden voor andere doeleinden.