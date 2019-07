Opmerkelijk 'Premature geboorte van baby kan invloed hebben op latere liefdesleven' 60 x gedeeld Een onderzoek van de Britse universiteit van Warwick suggereert dat te vroeg geboren mensen later relatief ongelukkiger zijn in de liefde. Er is volgens de analyse een aanzienlijk kleinere kans dat zij een (seksuele) partner vinden of kinderen krijgen.