In de Braziliaanse staat Santa Catarina is maandag door de politie een fabriek die neppe Ferrari's en Lamborghini's produceerde gesloten. De eigenaren, een vader en zijn zoon, zijn gearresteerd.

Omdat niet duidelijk is hoeveel auto's er in totaal in de fabriek zijn geproduceerd, is de complete administratie in beslag genomen, inclusief de acht auto's die in de fabriek werden aangetroffen. Ook zal de politie op zoek gaan naar kopers van de nepauto's.

De politie meldde dat de auto's op sociale media rondgingen voor bedragen van omgerekend tussen de 40.000 en 53.000 euro, aanzienlijk minder dan de prijs die je voor een echte versie van de dure automerken betaalt.

Er is niet bekend wat voor onderdelen werden gebruikt voor het bouwen van de nepauto's, maar er zijn wel foto's van logo's en accessoires van de Italiaanse merken verspreid.