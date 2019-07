Opmerkelijk Man draagt vijftien kledingstukken om toeslag easyJet te voorkomen 457 x gedeeld De 46-jarige Schot John Irvine werd er voor zijn terugvlucht van Nice naar Edinburgh op gewezen dat zijn koffer te zwaar was en dat hij een toeslag moest betalen. In plaats van zijn portemonnee te trekken, besloot de man om vijftien extra shirts en truien over zijn kleding te dragen om de koffer lichter te maken.