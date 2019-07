Opmerkelijk Amerikaan eet 71 hotdogs in tien minuten en wordt 'wereldkampioen' 25 x gedeeld De 35-jarige Amerikaan Joey Chestnut heeft donderdag in New York voor de twaalfde keer de Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest - ook wel bekend als het wereldkampioenschap hotdogs eten - gewonnen. Hij at in tien minuten 71 hotdogs op.