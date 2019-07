De 35-jarige Amerikaan Joey Chestnut heeft donderdag in New York voor de twaalfde keer de Nathan's Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest - ook wel bekend als het wereldkampioenschap hotdogs eten - gewonnen. Hij at in tien minuten 71 hotdogs op.

Daarmee verbeterde hij niet zijn eigen record: in 2018 at hij 74 hotdogs in tien minuten. "Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ik heb de concurrentie verpulverd. Ik moet een manier vinden om nog wat sneller te handelen en zo mijn record scherper te stellen", zei Chestnut na zijn overwinning tegen Coney Island.

Aan de wedstrijd namen achttien mannen deel. De nummer twee, Darron Breeden, werkte vijftig hotdogs naar binnen. Bij de vrouwen was Miki Sudo de beste. Zij at 35 hotdogs in tien minuten en won haar zesde titel.

De wedstrijden bij de heren en dames worden traditiegetrouw op Onafhankelijkheidsdag gehouden. Honderden toeschouwers bezochten het evenement in New York.