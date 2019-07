Nederlandse militairen hebben na een oefening in Duitsland een nepwapen vergeten. Het is aangetroffen onder een boom in een weiland, meldt de Duitse krijgsmacht via Twitter.

Volgens de NOS gaat het hoogstwaarschijnlijk om een Gill, een lichtgewicht antitankwapen voor middellange afstand. Het zou gebruikt worden tegen gevechtstanks en andere zwaar gepantserde doelen.

De exacte locatie waar het nepwapen stond is niet bekend. De replica zou er zeker een paar uur hebben gestaan.

Enkele weken geleden ging het ook al mis. Toen troffen twee fietsers in Groningen een mitrailleur aan naast een fietspad. Volgens het ministerie van Defensie was dat het geval omdat er een oefening bezig was, waarbij alle wapens onmiddellijk moesten worden achtergelaten. Daar zou een toezichthouder bij zijn geweest.