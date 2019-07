Een artiest is in het Zuid-Afrikaanse Makhanda bij het opvoeren van een soort goocheltruc door een pijl van een kruisboog in zijn hoofd geraakt. Zijn collega had tijdens de magiërsact met de kruisboog op hem geschoten.

De gewonde artiest Li Lau werd in het plaatselijke ziekenhuis behandeld. Hij had geluk dat de pijl niet door zijn schedel was gegaan. Het organiserend Nationale Kunstfestival heeft laten weten het incident te betreuren en te gaan vragen wat er is misgegaan.

Collega-magiër Brendon Peel is vooral geïrriteerd over de enorme aandacht voor het incident. De act vormde volgens hem op geen enkele manier een groot gevaar voor de artiesten. Lau zelf beaamt met hechtingen in zijn hoofd dat Peel er niks aan kon doen en dat het slechts een klein beetje mis ging bij deze stunt.