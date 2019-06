Een 3.400 jaar oud paleis is door langdurige droogte blootgelegd in Irak, schrijft CNN. Volgens archeologen gaat het om de belangrijkste vondst in de regio van de afgelopen decennia.

Het paleis is gevonden aan de rand van de rivier de Tigris, in de ruïnes bij de Mosoeldam. Ruim drieduizend jaar geleden zouden de Mitanni in het gebouw hebben geleefd. Tien jaar geleden werd het paleis voor het eerst gesignaleerd, maar archeologen konden nog nooit naar binnen.

In het paleis zijn gepleisterde muren aangetroffen waarvan sommige meer dan 2 meter dik zijn. Ook werden blauwe en rode muurschilderingen gevonden. Volgens archeologe Ivana Puljiz is dat "extreem bijzonder", omdat het pas de tweede keer is dat ze in de regio zijn gezien. Daarnaast waren ze nog nooit in een dergelijke goede staat aangetroffen.

Tien kleitabletten met spijkerschrift van binnen het paleis zijn naar Duitsland verzonden om vertaald te worden. Onderzoekers hopen door die vondst de economische en politieke structuur van het rijk van de Mitanni beter te begrijpen.

Momenteel liggen de werkzaamheden weer stil omdat water opnieuw het paleis zou zijn binnengekomen. Archeologen weten niet wanneer zij weer aan de slag kunnen.