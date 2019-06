In de tijd van de homo erectus in Europa leefde er een ruim 3,5 meter lange vogel die niet kon vliegen, concluderen paleontologen na de vondst van een fossiel. Het beest zou bijna 410 kilo hebben gewogen en zou de grootste van zijn soort in Europa zijn geweest, meldt National Geographic.

Een bot van het dijbeen van de vogel is gevonden in een grot aan de Zwarte Zee op het schiereiland de Krim. Het verkeert in een erg goede staat waardoor wetenschappers veel testen konden uitvoeren.

Wetenschappers vermoeden dat er op de beesten gejaagd werd door de primitievere soortgenoot van de moderne mens. Qua uiterlijke kenmerken doet het dier denken aan een hedendaagse struisvogel, maar Pachystruthio dmanisensis zou drie keer zo groot zijn geweest.

Paleontologen dachten al langer dat dergelijk grote vogels in Madagaskar, Nieuw Zeeland en Australië leefden, maar konden nooit bewijzen dat dit ook in Europa het geval was. Volgens James Hansford, een expert op het gebied van prehistorische vogels, is de vondst van een fossiel dan ook "extreem zeldzaam en waardevol".

De nieuw gevonden vogel is niet de allergrootste van die tijd. Die eer behoort aan twee soorten olifantsvogels die leefden op Madagaskar, Vorombe Titan en Aepyornis maximus.