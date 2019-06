Nog nooit is er zoveel cocaïne geproduceerd als in 2017. In dat jaar werd

een recordhoeveelheid van zo'n 2.000 ton cocaïne vervaardigd, meldt Het Laatste Nieuws woensdag op basis van de UNODC, een VN-organisatie die onderzoek doet naar drugs en criminaliteit.

Daarmee is de productie ten opzichte van 2016 met maar liefst een kwart gestegen, aldus UNODC. Ook werd er nog nooit zoveel drugs in beslag genomen als in 2017. Met maar liefst 1.275 ton cocaïne steeg de hoeveelheid in vergelijking met het jaar ervoor met 13 procent.

De stijgingen zijn vooral te wijten aan de opgevoerde productie in Colombia, dat verantwoordelijk is voor 70 procent van de productie van alle cocaïne in de wereld. Zo'n 18,1 miljoen mensen zouden wereldwijd cocaïne gebruiken.

Ook het gebruik van drugs als heroïne steeg schrikbarend hard. In het rapport wordt gesproken over een stijging van 56 procent. Dit is te verklaren doordat er nieuw onderzoek naar de situatie in India en Nigeria is gedaan. Wereldwijd zouden 53 miljoen mensen dergelijke opioïden gebruiken.