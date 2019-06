In het dorp Steamboat Springs in de Amerikaanse staat Colorado is in de nacht van vrijdag (de eerste zomerdag van het jaar) op zaterdag 60 centimeter sneeuw gevallen. Ook zondag wordt volgens meteorologen van CNN sneeuw verwacht.

In Steamboat Springs ligt gemiddelde middagtemperatuur rond deze tijd van het jaar op zo'n 23 graden.

Volgens CNN hangt de sneeuwval samen met de hoge temperaturen in het gebied, waardoor er meer vocht in de lucht zit. In de koudere lucht in de bergen condenseert dat tot sneeuw.

Op 17 juni 1928 viel in Steamboat Springs voor het laatst zoveel sneeuw rond deze tijd van het jaar.