Een ludieke actie van een jubilerende slagerij in Leeuwarden om nog één dag met guldens te kunnen betalen, was het afgelopen weekend een doorslaand succes. Slagerij De Schrans ontving zaterdag vierhonderd klanten, die in totaal meer dan 7.000 gulden aan oude biljetten meebrachten.

Slager Johannes Hoekstra heeft een bericht daarover van De Telegraaf bevestigd.

"Het was krankzinnig druk", stelt hij. "Er kwamen mensen uit alle delen van het land om oude briefjes in te leveren." Op een normale zaterdag ontvangt de slagerij zo'n 160 klanten. "Het leek wel de dag voor Kerst, zoveel mensen kwamen worst halen."

De guldenactie was het hoogtepunt van een uitgebreid feestprogramma ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Schrans.

Slagerij hanteerde één dag ook prijzen uit 1994

Op zaterdag konden klanten niet alleen met guldenbriefjes betalen, maar werden ook prijzen gehanteerd uit 1994, toen de slagerij van start ging. "Gemiddeld was worst zo'n 28 procent goedkoper toen", vertelt Hoekstra. "We hebben de oude prijzen opgevraagd in de archieven van de KNS, de Nederlandse koepel van slagers."

De meeste klanten hadden briefjes van 5 en 25 gulden. De duurste biljetten die werden ingeleverd, waren 250 gulden, de zogenoemde 'vuurtorens'. "Het omrekenen was best veel werk", erkent Hoekstra. "En de meeste mensen namen ook meer vlees dan normaal. Veel klanten wilden hun guldenbriefjes echt helemaal opmaken."

'Veel verzamelaars melden zich voor de biljetten'

Het bedrijf werd overvallen door de grote drukte. "We hebben halverwege de dag nog twee meisjes naar Groningen moeten sturen om nog een extra koe op de kop te tikken. Anders hadden we mensen teleur moeten stellen."

Hoekstra was van plan om de guldenbiljetten te gaan inwisselen bij De Nederlandsche Bank; dit kan in principe tot 2032. "Maar ik heb na alle berichten in de media al heel wat brieven gehad van verzamelaars die dolgraag de guldenbiljetten van mij over willen nemen", lacht hij. "Dus misschien hoeven we helemaal niet naar Amsterdam af te reizen."

DNB meldde eerder dit jaar aan RTL Nieuws dat er naar schatting nog 25 miljoen oude guldenbiljetten verstopt liggen onder matrassen of achter plinten. De biljetten zijn sinds 2002 niet meer te gebruiken als wettig betaalmiddel; toen werd in Nederland en een groot deel van Europa de euro ingevoerd.