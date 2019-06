De rechtbank heeft de honderdjarige Jaap Göbel uit Gorinchem benoemd tot buitengewoon trouwambtenaar om het huwelijk van zijn kleinzoon te kunnen sluiten. Het is voor zover bekend de eerste maal dat in Nederland een honderdjarige een koppel in de echt verbindt.

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken heeft geen database waarin de leeftijden van buitengewoon ambtenaren worden bijgehouden. "Maar niemand hier kent een soortgelijk verhaal", aldus een zegsvrouw. "Dus het is veilig om aan te nemen dat meneer Göbel de eerste is."

De opa werd gevraagd door zijn kleinzoon Michael en zijn vriendin Ilsa, die elkaar volgende week het jawoord geven.

"Ik heb een goede band mijn opa", vertelt Michael in een interview met RTV Rijnmond. "Ik doe aan stamboomonderzoek en heb met hem veel gesprekken gevoerd over vroeger. Hij kan daar zeer levendig over vertellen, ook over zijn tijd als soldaat in Nederlands-Indië, waar hij ook geboren is en opgegroeid."

Ook zijn toekomstige echtgenote heeft opa Göbel in het hart gesloten. "Ik vind zijn verhalen altijd leuk", vertelt zij bij RTV Rijnmond. "We hebben er wel vertrouwen in dat hij een mooie toespraak gaat houden bij de huwelijksvoltrekking volgende week. We zijn heel erg benieuwd naar wat hij gaat vertellen."

Göbel overweegt bijbaantje als speciaal ambtenaar

De inhoud van de toespraak heeft de buitengewoon trouwambtenaar nog niet met de verloofden gedeeld. Hij zal alleen maar lovende woorden overhebben voor zijn kleinzoon en aangetrouwde kleindochter. "Dat is een lieve meid en sportieve, mooie vrouw", stelt opa Göbel. "Dat ga ik allemaal wel in mijn toespraak verwerken."

De eeuw oude man is overigens beëdigd om eenmalig een huwelijk te voltrekken. "Maar wie weet vind ik het zo leuk dat ik er een bijbaantje van maak", voegt hij daaraan toe.