Een historisch houten zeilschip uit de negentiende eeuw is zaterdag op de Elbe bij het Duitse Stade gezonken. Het in 1883 in Hamburg gebouwde vaartuig 'No. 5 Elbe' kwam in aanvaring met een Cypriotisch vrachtschip.

Voor zover bekend raakten twee opvarenden zwaargewond en vijf anderen lichtgewond. In totaal waren er 43 mensen aan boord van het schip, dat net een acht maanden durende renovatie van 1,5 miljoen euro achter de rug had.

De 37 meter lange zeilboot was het enige overgebleven zeeschip uit het tijdperk van de houten scheepsbouw in Hamburg. De afgelopen jaren werd de boot gebruikt voor rondvaarten.

Op de foto is het Cypriotische containerschip Astrosprinter te zien, waar de 'No 5 Elbe' mee in aanvaring kwam.