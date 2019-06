Opmerkelijk Kleinste baby ter wereld verlaat na zes maanden Amerikaans ziekenhuis 178 x gedeeld Een baby in de Amerikaanse staat Californië is sinds woensdag officieel de kleinste baby die een ziekenhuis gezond wist te verlaten. De inmiddels zes maanden oude baby kwam in december vorig jaar ter wereld na slechts 23 weken zwangerschap. Toen woog 'Saybie', zoals verpleegkundigen haar noemden, niet meer dan een appel.