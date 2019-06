De Russische aluminiumfabrikant Tatprof voert tot 30 juni een 'vrouwelijkheidscampagne'. Vrouwelijke medewerkers kunnen per uur 100 roebel (1,38 euro) extra verdienen als zij een jurk of rok dragen op het werk, meldt de BBC donderdag.

De jurk of rok mag niet te lang zijn en moet minimaal 5 centimeter boven de knie uitkomen. Om de bonus te ontvangen, moeten vrouwen het bedrijf een foto van zichzelf sturen met hun kledij.

Het bedrijf, dat onder meer leverancier was van de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji en het WK voetbal in 2018, bevestigde in gesprek met het Russische radiostation Govorit Moskou dat al meer dan zestig vrouwen zich voor de campagne hebben aangemeld.

'Van seksisme is geen sprake'

Van seksisme is volgens een woordvoerder van het bedrijf geen sprake. "Veel vrouwen dragen automatisch een broek om te werken. We hopen dat onze campagne het bewustzijn onder dames zal verhogen, waardoor ze hun vrouwelijkheid en charme kunnen voelen wanneer ze de keuze maken om een rok of jurk te dragen."

Het bedrijf heeft in het kader van de 'vrouwelijkheidscampagne' in juni een evenement voor vrouwen gepland staan. Daarbij gaat het erom wie het snelste knoedels kan bereiden.

'Idee afkomstig van de baas van het bedrijf'

Volgens Anatasie Kirillova, die bij de afdeling bedrijfscultuur en interne communicatie van het bedrijf werkt, is het idee afkomstig van de baas van het bedrijf.

"Hij wil de vrouwelijke essentie van elke vrouwelijke medewerker van het bedrijf behouden, zodat jonge vrouwen geen mannelijke kapsels hebben, geen broek dragen en al hun warmte projecteren op het opvoeden van kinderen", zei ze dinsdag tegen de Russische nieuwswebsite Business Online.

"We wilden onze werkdagen opfleuren. Ons team is voor 70 procent man. Dit is een geweldige manier om het personeel te verenigen."