Twee Zweedse ouders zijn donderdag tot drie maanden cel veroordeeld omdat zij hun kind een ontoereikend plantaardig dieet gaven. De anderhalf jaar oude peuter werd in februari opgenomen in het ziekenhuis, zo meldt de Volkskrant vrijdag.

Het meisje had allerlei levensbedreigende klachten en was volgens de artsen van het kinderziekenhuis in Göteborg slechts enkele uren verwijderd van de dood.

De vader van het kind verklaarde dat ze moest leven op moedermelk, kool, aardappelen, wortelen, rijst en fruit. "Al het andere is immers vergif", aldus de vader tegen de Zweedse krant Dagens Nyheter. De ouders dachten het tekort aan vitaminen te kunnen compenseren door "zonneschijn, lachen en knuffelen".

Het meisje was ernstig ondervoed, had krampen, een kaakbreuk en een hersenbloeding. Ze woog krap 6 kilo, de helft van wat normaal is voor een Zweeds kind van die leeftijd. Het gezin vermeed elk contact met de Zweedse overheidsdiensten en streefde naar een alternatief bestaan buiten de samenleving.

Het meisje is inmiddels aangesterkt en woont momenteel bij een pleeggezin.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd de nadruk gelegd op het 'veganistische dieet' dat de Zweedse ouders hun kind gaven, wat onbedoeld de indruk kon wekken dat een gebalanceerd en gezond veganistisch dieet niet mogelijk is. Derhalve is 'veganistisch' in de tekst vervangen door 'plantaardig'.