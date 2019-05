Een abdij in België gaat bier brouwen volgens een recept van minstens 220 jaar oud. Het verloren gewaande recept werd recentelijk gevonden in de archieven van het klooster.

De abdij van Grimbergen werd eind achttiende eeuw platgebrand door Franse revolutionairen. Twee eeuwen lang werd gedacht dat de recepten voor het befaamde bier dat de abdij brouwde daarbij verloren waren gegaan.

Recent werden echter de oorspronkelijke recepten, met de originele ingrediënten, gevonden in de archieven van de abdij. Sinds de twaalfde eeuw brouwden monniken al bier in de abdij. De boeken waarin ze hun methoden en ingrediënten hadden opgeschreven, bleken de brand te hebben overleefd.

Nadat de boeken waren gevonden, moesten de teksten van de recepten nog worden vertaald voordat de hedendaagse monniken ermee aan de slag konden.

"We hadden de boeken met de oude recepten, maar het was allemaal in Latijn en Oudnederlands", aldus prior Karel Stautemas. "Toen die teksten eenmaal vertaald waren, hadden we opeens de recepten voor eeuwenoud bier in bezit."

De abdij benadrukt dat het nieuw te brouwen bier zal afwijken van wat er in de middeleeuwen werd gedronken. "Middeleeuws bier was naar moderne maatstaven niet zo lekker, ook al veranderden ze om de tien jaar hun recept. We geven er onze eigen draai aan."