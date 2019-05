Opmerkelijk Gouden VOC-munt levert recordbedrag van bijna 200.000 euro op 26 x gedeeld Een gouden achttiende-eeuwse munt heeft dinsdag bij een veiling 196.800 euro opgebracht. Volgens veilinghuis Heritage Auctions Europe in IJsselstein is dit het hoogste bedrag dat ooit in Nederland voor een munt is betaald.