Opmerkelijk Ierse vrouw (82) ontmoet 103-jarige moeder na ruim zestig jaar zoeken 64 x gedeeld De 82-jarige Ierse Eileen Mackin ontmoette in april voor het eerst haar 103-jarige moeder Elizabeth, nadat ze als baby naar een weeshuis was gebracht. Ze was al vanaf haar negentiende op zoek naar haar moeder. Donderdag deed ze haar verhaal in het radioprogramma Liveline.