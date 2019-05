De bestuurder van een Amerikaanse onderzeeër heeft plastic aangetroffen op de bodem van de Grote Oceaan, terwijl hij bezig was met de diepste duik ooit. Het vaartuig was bijna 11 kilometer afgedaald in de oceaan, meldt de BBC maandag.

De wereldrecordpogingen van zakenman Victor Vescovo vonden in de afgelopen weken plaats in de Marianentrog, een afgelegen kloof die wordt beschouwd als de diepste plek in een oceaan. Het nieuws is pas maandag naar buiten gebracht.

Volgens The Five Deeps Expedition, de organisatie die de wereldrecordpogingen uitvoerde, is Vescovo maar liefst 10.928 meter afgedaald. Dat is 16 meter dieper dan het record uit 1960.

Er vonden vanaf 28 april in totaal vijf duiken plaats. De laatste duik was op 7 mei. Op de eerste dag kwam de onderzeeër het diepst.

Vescovo was die dag 248 minuten op de bodem van de Grote Oceaan, wat volgens The Five Deeps Expedition een record is voor een soloduik. In totaal was het vaartuig zo'n 15,5 uur voor onderzoek op de bodem van de Marianentrog.

Het team meent vier nieuwe soorten van de vlokreeften te hebben ontdekt. Ook zijn diep in de oceaan andere dieren gezien. Op de bodem werden ook een plastic tas en snoepverpakkingen aangetroffen.

Volgens de BBC zijn er vóór de duiken van Vescovo nog maar twee keer mensen op de diepste plek van Grote Oceaan geweest.

Vescovo in de onderzeeër van The Five Deeps Expedition. (Foto: The Five Deeps Expedition)