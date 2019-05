Honderden exemplaren van een verloren gewaande paardenbloemensoort staan in een veld op Schiermonnikoog. Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbarium Frisicum ontdekten de bloemen zaterdag bij toeval.

Het gaat om de Taraxacum Euryphyllum, ook wel de 'bonte paardenbloem' genoemd. De plantensoort werd vijftig jaar geleden voor het laatst aangetroffen op Texel. De leden van de veldbiologievereniging uit Wolvega kwamen de gele bloemen op de westkant van het eiland Schiermonnikoog tegen tijdens een zoektocht naar de groene moeraspaardenbloem.

Karst Meijer van Herbarium Frisicum fietste zaterdag met zes mede-enthousiastelingen over het eiland toen hij het veld met 'bonte paardenbloemen' tegenkwam. "Er ging een schok door me heen", zegt hij tegen NU.nl "De euforie was groot."

"Hij heeft mooie, verdeelde lobben, met veel zwarte vlekken op de bladeren en kleine bloemen." De 'bonte paardenbloem' is zeldzaam omdat hij een specifieke habitat nodig heeft: een ondergrond met brak water. "Waarschijnlijk staan de bloemen er al een tijd, maar was het nog niemand opgevallen", zegt Meijer.

Bonte paardenbloem

'De paardenbloem gaat achteruit'

Al vijf jaar brengt Meijer de moeraspaardenbloem in Friesland in kaart, om zo inzicht te krijgen in de veranderende leefomgeving van de bloem. Hij is al veertig jaar geïnteresseerd in de paardenbloem en de vondst van deze unieke soort stemt hem positief. "Maar de paardenbloem in zijn algemeenheid gaat achteruit", zegt hij. "Er zijn paardenbloemsoorten verdwenen die nog niet eens een naam hebben."

Het gebied op Schiermonnikoog waar de unieke paardenbloemensoort staat, is in bezit van Natuurmonumenten. Meijer denkt dat de bloem daar dus nog wel even zal blijven groeien.