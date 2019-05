De 82-jarige Ierse Eileen Mackin ontmoette in april voor het eerst haar 103-jarige moeder Elizabeth, nadat ze als baby naar een weeshuis was gebracht. Ze was al vanaf haar negentiende op zoek naar haar moeder. Donderdag deed ze haar verhaal in het radioprogramma Liveline.

In 2018 deed Mackin voor het eerst haar verhaal in hetzelfde programma, waarna ze werd benaderd door een genealoog die haar wilde helpen met de zoektocht. Met resultaat: in december 2018 meldde de genealoog dat zij Mackins moeder had gevonden en dat ze nog in leven was.

In april zocht Mackin haar inmiddels in Schotland wonende moeder voor het eerst op. "Ik klopte op de deur en er deed een man open. Ik vertelde hem dat ik uit Ierland kwam en dat mijn moeder hier zou moeten zijn. Zij zat de krant te lezen. Toen ze mij zag, sloeg ze haar armen om mij heen en liet ze mijn handen niet meer los. Ze was dolblij en ontroerd."

Mackin vertrok na drie dagen om haar moeder, die zaterdag 104 jaar oud wordt, niet verder te belasten.