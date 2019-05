Een man in de Amerikaanse staat Wisconsin is deze week gearresteerd nadat hij bij het politiebureau in Shawano County zijn rugzak met daarin zakjes methamfetamine, ook wel bekend als (crystal) meth, wilde ophalen.

Naast de zakjes meth vonden agenten ook nunchucks in de tas, wapens die gebruikt worden bij vechtsporten.

De 31-jarige man zou de rugtas in een bibliotheek hebben vergeten. Volgens hem is de drugs van zijn ex-vriendin en droeg hij de wapens om zichzelf tegen haar te verdedigen. Desalniettemin is hij gearresteerd voor het bezitten van harddrugs