Agenten in Florida deden maandag een wel heel bijzondere vondst bij een controle van een automobiliste. Een vrouw haalde voor het oog van de nietsvermoedende agenten een babyalligator uit haar broek.

De agenten hadden de vrouw gevraagd of ze "nog iets anders in de auto had verstopt". Vlak daarvoor waren er 41 schildpadden uit haar auto gehaald. Zij toonde vervolgens het levende dier.

Het is niet duidelijk of de vrouw is aangehouden, maar de Amerikaanse autoriteit voor vissen en dieren in het wild onderzoekt de zaak.