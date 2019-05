Een duif is eerder dit jaar geflitst in de Duitse stad Bocholt, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het dier vloog 45 kilometer per uur, waardoor hij de flitspaal wist te activeren.

Op de bewuste weg geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, zo laten de autoriteiten van de stad deze week weten.

"Met een aftrek van 3 kilometer per uur blijft een te hoge snelheid van 12 kilometer per uur staan", aldus de stad in een bericht. "Het is nog onduidelijk of de vogel de boete van 25 euro wil betalen."

De gemeente laat weten dat mogelijke getuigen zich niet hoeven te melden. Er wordt geen verder onderzoek gestart, zo grapt Bocholt.