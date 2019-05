Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn de belangrijke verkiezingen voor Miss USA, Miss Amerika en Miss Teen USA gewonnen door drie vrouwen met een donkere huidskleur, zo meldt The Washington Post vrijdag.

Advocaat Cheslie Kryst pakte vrijdag de winst in de Miss USA-verkiezing, nadat Nia Franklin al was gekroond tot Miss America 2019 en Kaleigh Garris Miss Teen USA geworden was.

De overwinning van Franklin was extra bijzonder, aangezien zij de eerste winnares van de Miss America-verkiezing is die geen foto in badpak liet maken. De overwinning leverde haar 50.000 dollar (bijna 45.000 euro) op.

Van de drie verkiezingen is de Miss America-verkiezing de oudste. De wedstrijd stamt uit 1921, maar was tot 1941 alleen toegankelijk voor vrouwen met een lichte huidskleur. In 1983 werd Vanessa Williams de eerste donkere vrouw die de wedstrijd won.