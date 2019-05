Opmerkelijk Echte Sesamstraat onthuld in New York ter ere van vijftigjarig jubileum 17 x gedeeld Sinds woensdag bestaat Sesamstraat permanent als daadwerkelijke straat in New York. De weg tussen West 63rd Street en Broadway staat nu officieel op de kaart als Sesame Street. Bill de Blasio, de burgemeester van New York, onthulde het nieuwe straatnaambord.