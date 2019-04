Opmerkelijk Mislukte penisvergrotingen nationaal probleem in Papoea-Nieuw-Guinea 12 x gedeeld Papoea-Nieuw-Guinea kampt met een nationaal probleem: mislukte penisvergrotingen. Mannen laten vreemde vloeistoffen in het lid spuiten in een poging dat te vergroten, zoals kokos-, baby- of keukenolie of siliconen.