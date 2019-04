Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we elke week een overzicht van positief nieuws.

Langere periode van zomerwarmte verwacht

De temperaturen gaan na een koud, mogelijk zelfs winters weekend snel oplopen. De kans is groot dat donderdag en vrijdag in grote delen van het land de 20 graden wordt aangetikt.

Deze warme periode zal daarna vermoedelijk lange tijd aanhouden. "Vanaf woensdag kan je de winterjas in de kast laten hangen" , aldus meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Almere krijgt zijn eerste monument

Almere heeft vanaf woensdag een officieel monument. Het college van burgemeester en wethouders van de stad heeft het voormalige politiebureau in Almere Haven aangewezen als het eerste gemeentelijke monument.

Het politiebureau is het eerste gerealiseerde ontwerp van het nu wereldberoemde architectenbureau OMA dat door Rem Koolhaas is opgericht. De gemeente Almere gaf de opdracht in 1985.

Het modern ogende gebouw met de opvallende blauwe gevel week sterk af van de omgeving, waarvan de architectuur vooral aan een oud Zuiderzeestadje deed denken.

Nieuwe ivf-methode beschermt baby tegen genetische ziekte

In Griekenland hebben artsen een baby ter wereld gebracht die drie biologische ouders heeft. Het jongetje is gemaakt uit het zaad van de vader en de eicellen van twee verschillende vrouwen.

Bij deze nieuwe vorm van ivf, maternal spindle transfer (MST) geheten, wordt een deel van het DNA van de eicel van een vrouw die genetisch een stofwisselingsziekte overdraagt, vervangen door DNA van de eicel van een tweede vrouw.

Op deze manier wordt het kind geboren zonder deze erfelijke genetische belasting. De artsen spreken zelf van een revolutionaire doorbraak.

Planetoïde vernoemd naar Groningse Nobelprijswinnaar

Er is een planetoïde vernoemd naar de Groningse Nobelprijswinnaar en scheikundige Ben Feringa. De planetoïde kreeg deze naam op 6 april van de International Astronomical Union.

Het gaat om planetoïde 12655. Het rotsblok heet nu officieel Benferinga. Er is ook een planetoïde vernoemd naar Groningen, namelijk nummer 12652.

Feringa won in 2016 de Nobelprijs voor Scheikunde vanwege zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines. Dat zijn extreem kleine wagentjes die via de bloedbaan medicijnen in bepaalde delen van het menselijk lichaam afgeven.

Utrechtse filmmakers winnen Emmy voor animatie

De Nederlandse korte film Kop Op van de Utrechtse animatiestudio Job, Joris & Marieke heeft dinsdagavond een International Emmy Kids Award in de categorie animatie gewonnen.

De International Emmy Kids Awards zijn wereldwijd de meest gerenommeerde prijzen voor kinderprogramma's.

Kop Op, dat werd uitgezonden bij NPO Zapp, gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. Sef, Wesley en Marjolein moeten een dag als elkaar door het leven gaan, nadat ze per ongeluk van hoofd zijn gewisseld bij de vondst van een magische wasmachine.

De stemmen van de drie vrienden werden ingesproken door Nasrdin Dchar, Steye van Dam en Paulien Cornelisse.

Hond Billy gered na week in tunnel onder Frans kanaal

Een weken durende operatie in de Franse gemeente Saint-Usage om een hond uit een tunnel onder een kanaal te redden, is dinsdag succesvol afgerond.

De dertienjarige hond Billy liep woensdag 3 april een tunnel in onder het Bourgondisch Kanaal en kwam er niet meer uit. Volgens zijn Engelse eigenaar Mike gaf de foxterriër de eerste dagen nog tekenen van leven, maar bleef het sinds maandag stil.

De reddingsactie om het dier te bereiken, kon op landelijke aandacht rekenen. Eerdere pogingen van duikers om Billy te bereiken, waren niet succesvol en werden een duiker zelfs bijna fataal. Hij moest hulp inroepen van collega's om zelf de tunnel weer uit te kunnen komen.

Duikers vinden zeer oud scheepswrak voor Turkse kust

Duikers hebben voor de Turkse kust een scheepswrak gevonden dat 3.600 jaar oud zou zijn. Er wordt gesproken over een "doorbraak" in de onderwaterarcheologie.

De ontdekking wordt gezien als een grote doorbraak in de wetenschap, omdat het vaartuig beladen is met de eerste industriële producten ter wereld, luidde de toelichting op een persconferentie.

Het scheepswrak ligt vol met schelpen en planten. Het zou rond 1400 voor Christus onderweg zijn geweest naar het Griekse eiland Kreta. Vervolgens zou het schip tijdens een storm zijn gezonken.

Festival Cannes biedt kinderopvang en voedingsplekken

Het prestigieuze filmfestival van Cannes biedt dit jaar een aantal nieuwe diensten voor ouders en alleenstaande moeders die moeten werken tijdens het festival.

Zo kunnen baby's, jonge kinderen en hun nanny's een speciale, gratis accreditatie krijgen voor het filmfestival. Verder hebben ouders toegang tot een speciaal paviljoen voor kinderen, waar moeders ook borstvoeding kunnen geven.

"Hoewel het voor iedereen moeilijk is om een balans te vinden tussen werk en privé, weten we dat het voor vrouwen vaak lastiger is", zegt Thierry Frémaux van het filmfestival in een verklaring.