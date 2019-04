In het oog van een 29-jarige vrouw in Taiwan zijn vier levende bijen aangetroffen. Een dokter vond de insecten, nadat de patiënt zich in het ziekenhuis had gemeld vanwege een infectie aan haar oog.

Het gaat om bijen van de familie Halictidae (vliesvleugeligen), die zich aangetrokken voelen tot zweet. Volgens de dokter in Taiwan voedden de insecten zich met de tranen van de vrouw, meldt The Guardian.

Vermoedelijk zijn de bijen in de traanbuisjes van de vrouw beland tijdens een bezoek aan haar familiegraf. De vrouw was onkruid aan het wieden toen ze iets in haar oog voelde. Ze dacht dat er vuil in haar oog was beland.

Pas tegen de avond begon het oog op te zwellen en voelde de vrouw een stekende pijn onder haar ooglid. Een dokter die haar de volgende ochtend behandelde, ontdekte met behulp van een microscoop pootjes van de bijen. De dieren zijn levend onder het ooglid vandaan gehaald.

Volgens The Guardian heeft de vrouw geen blijvende schade overgehouden aan het incident. Volgens artsen van het betrokken ziekenhuis zijn nog nooit eerder vier bijen levend onder een ooglid vandaan gehaald.