Zowel koning Willem-Alexander als de gemeente Uitgeest heeft een echtpaar gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk, terwijl de man al zes jaar dood is. Weduwe Babs Bannenberg (83) vindt de fout "dom en grof".

De gemeente Uitgeest heeft een bericht van NH Nieuws hierover bevestigd.

Bannenberg kreeg op 29 maart een telefoontje met de vraag van de gemeente of zij en haar echtgenoot het zouden waarderen als de burgemeester op hun zestigjarige jubileum wilde langskomen. De gemeente had echter gemist dat haar echtgenoot in 2013 is overleden.

Bannenberg stelt de fout in gesprek met NH Nieuws "dom en grof" te vinden. Zij is echter wel tevreden met de manier waarop de gemeente de fout heeft hersteld en afgehandeld.

Ook Willem-Alexander en Máxima stuurden felicitatie

"Het is een pijnlijke menselijke vergissing", erkent een woordvoerder van de gemeente. "Dit soort dingen mogen natuurlijk niet gebeuren. Juist met dit soort zaken gaan we altijd erg zorgvuldig om."

De gemeente heeft inmiddels twee maal contact gehad met de vrouw om de zaak uit te praten en heeft een bloemetje gestuurd om de excuses kracht bij te zetten.

Niet alleen de gemeente ging de fout in. Ook koning Willem-Alexander stuurde een felicitatie aan Bannenberg en haar overleden echtgenoot.

'De dag gedenken waarop u in huwelijk trad'

"Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin hebben vernomen dat u op 31 maart aanstaande de dag hoopt te gedenken waarop u zestig jaar geleden in het huwelijk trad", staat in een brief die de weduwe van het koninklijk paar ontving.

De gemeente Uitgeest laat weten nog te hebben geprobeerd de felicitatie van het koningspaar tegen te houden, maar dat dit niet meer mogelijk was.