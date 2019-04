Een stroper is deze week in het Krugerpark aangevallen en gedood door een olifant. Zijn lichaam is waarschijnlijk daarna gedeeltelijk opgegeten door leeuwen.

Volgens een verklaring van SANParks, de overkoepelende organisatie van de nationale parken in Zuid-Afrika, maakte de man deel uit van een groep stropers die op dinsdagavond in het park illegaal op neushoorns aan het jagen was.

Vier van zijn handlangers verklaarden dat de man werd aangevallen en gedood door een olifant. Zij lichtten de familie in die vervolgens contact opnam met het park.

Een zoektocht per voet en vanuit de lucht leverde woensdag niets op. Die avond werden de vier handlangers gearresteerd en verhoord. Op donderdagochtend ontdekten parkwachters de resten van een lichaam. Ze vonden sterke aanwijzingen dat het lichaam van de man voor het grootste gedeelte was opgegeten door een groep leeuwen.

Glenn Phillips, manager van het Krugerpark, heeft zijn medeleven aan de familieleden betuigd. "Het is niet slim om illegaal en per voet het Krugerpark te betreden", zegt hij. "Overal loert gevaar en dit incident is daar het bewijs van. Het is triest om de dochters van de overleden man te zien rouwen om hun vader. En het is nog erger dat we maar zo weinig van zijn resten hebben kunnen terugbrengen."