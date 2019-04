De omgeving rond het Muziekgebouw aan 't IJ en station Amsterdam Centraal zal woensdagavond veranderen in een grote concertzaal. Ter gelegenheid van het Minimal Music Festival, dat van 3 tot en met 7 april wordt gehouden, geeft de Duitse kunstenaar Christof Schläger een concert met 144 scheepshoorns.

Schläger woonde met zijn Nederlandse vrouw vijftien jaar lang in Amsterdam-Noord, tegenover het Muziekgebouw. Woensdagavond mag hij daar op het terras zijn scheepshoornconcert geven. "Het is een grote wens om hier te spelen. De stad wordt een concertzaal."

Schläger kwam tien jaar geleden op het idee om een concert met scheepshoorns te geven. "Ik was alleen bekend met akoestische instrumenten, maar wat kan je daar nou buiten mee? Toen heb ik de scheepshoorns ontdekt. Dit geluid draagt een kilometer ver."

Hij vroeg een bedrijf of hij een aantal scheepshoorns kon krijgen en ontving er dertig, maar dat was pas het begin. "Het was een echte uitdaging om met de scheepshoorns verschillende tonen te maken. Scheepshoorns hebben maar een paar tonen die gebruikt worden in de scheepvaart; je krijgt geen toonladder. Ik moest eerst zelf de geluidshoorns verbouwen."

Persluchtventiel om de hoorns te bespelen

Door de lengte van de hoorns aan te passen ontstaat er een andere klank. "De lengte bepaalt de toonhoogte", legt Schläger uit. Ook had hij een speciaal persluchtventiel nodig om elke hoorn te kunnen bespelen. "Zoiets bestaat niet, dus ik moest het zelf uitvinden." Datzelfde gold voor de interface die de computer met de hoorns verbindt.

De hoorns staan gericht op het IJ en Amsterdam Centraal. "We denken dat het in die richting het beste zal klinken", legt Schläger uit. Hij hoopt dat er veel toeschouwers op af zullen komen. "Rond het centraal station is het mooi te horen en hopelijk ook nog een beetje in Amsterdam-Noord."