De gemeente Weert heeft dinsdag excuses aangeboden voor een verzonden Engelse brief die vol met spel- en taalfouten stond.

De brief was gericht aan inwoners van de gemeente uit andere Europese landen die hun stem mogen uitbrengen tijdens de Europese verkiezingen.

Een gedeelte van de Engelstalige brief staat vol met spel- en taalfouten. "Het is heel slordig dat deze tekst daarna niet meer is nagelezen. Dat had niet mogen gebeuren. Wij bieden hen onze verontschuldigingen aan", schrijft de gemeente in een verklaring.

De gemeente laat weten ervoor te zullen zorgen dat de geadresseerden alsnog een juiste brief ontvangen.

Bij de brief zat een formulier dat de ontvanger moet invullen als hij of zij in Nederland wil stemmen. De gemeente schrijft dat de brief met fouten geen gevolgen zal hebben voor de terugzendtermijn.

De brief die is verstuurd door de gemeente. (Foto: Weert de Gekste)