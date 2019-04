Een politieman uit Stockholm heeft zaterdag op zijn vrije dag een voortvluchtige opgepakt in de sauna. De agent, die op dat moment geen kleding droeg, herkende de eveneens naakte man en greep in.

Door een toevallige samenloop van omstandigheden zagen de twee elkaar in de sauna, zegt Christoffer Bohman, politiechef van het stadsdeel Rinkeby in Stockholm, tegen de Zweedse tv-zender SVT.

"Het is gemakkelijker om in actie te komen als je je collega's bij je hebt en je de juiste uitrusting draagt. Dit was zo naakt als maar kon", aldus Bohman.

De gezochte man was voortvluchtig nadat hij hoorde dat hij een gevangenisstraf opgelegd had gekregen. Hij stond bekend als 'potentieel gevaarlijk' omdat hij een poging had gedaan een ambtenaar aan te vallen.

Op de Facebook-pagina van de politie van Rinkeby bedankt de afdeling hun collega voor het optreden. Ze sluiten het bericht af met de woorden: "We zijn overal, zelfs als je ons niet ziet, zijn we er."