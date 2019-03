Bij de trekking van loterij Powerball in Amerika woensdagnacht is tenminste één persoon multimiljonair geworden. In de staat Wisconsin werd het winnende lot verkocht, goed voor de jackpot van 768 miljoen dollar (zo'n 683 miljoen euro). Daar gaan nog wel belastingen vanaf.

De winnaar kan het volledige bedrag krijgen, verspreid over 29 jaar, of ervoor kiezen een kleiner bedrag van 477 miljoen dollar (ongeveer 427 miljoen euro) in één keer bij te laten schrijven.

Het gaat om de op drie na grootste grootste winst in de historie van de Powerball.

Het is nog niet bekend wie de geluksvogel is. De volgende Powerball vindt plaats op zaterdag 30 maart, de jackpot is dan ongeveer 40 miljoen dollar.